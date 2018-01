Casa messa a soqquadro dai ladri: assalto a picconate alla cassaforte

Colpo grosso per fortuna solo tentato e non riuscito in un'abitazione di Via Alcide De Gasperi a Coccaglio: come scrive il Giornale di Brescia, per gli abitanti della zona si tratterebbe dell'ennesimo episodio. Una situazione insostenibile, almeno a detta di chi abita nel quartiere, zona residenziale da sempre tranquilla ma da sempre anche abbastanza isolata.

L'ultimo episodio un paio di giorni fa, e tra l'altro quando c'era ancora il sole: i ladri si sarebbero fatti vivi tra le 15 e le 17, scavalcando una ringhiera per poi arrampicarsi lungo tutto il canale di scolo, ed entrare infine da una finestra di un appartamento al primo piano di un condominio.

Hanno forzato la finestra dopo aver verificato che in casa non ci fosse nessuno. Una volta dentro hanno cercato di portar via tutto quello che hanno trovato: si sono riempiti le tasche di qualche gioiello, poi hanno puntato dritti alla cassaforte.