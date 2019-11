Botte e crudeltà nel negozio d'animali: cani picchiati, cuccioli venduti appena nati

Su indicazione della Procura, che coordina le indagini, i carabinieri hanno posto sotto sequestro un’attività di toelettatura per cani con sede a Coccaglio e gestita da un uomo di circa 40 anni originario della Valle Camonica. Il blitz solo pochi giorni fa a seguito delle numerose segnalazioni raccolte, e da una serie di accertamenti e appostamenti che hanno permesso di verificare le irregolarità.

Il proprietario del negozio è accusato di truffa e maltrattamento di animali: pare infatti fosse solito legare con una catena e addirittura picchiare i cani che gli venivano affidati per la toelettatura. Non solo: l’uomo sembrerebbe essere coinvolto anche in un “giro” di compravendita di cani, che lui si sarebbe procurato quando avevano meno di 2 mesi (ed è vietato) e che poi avrebbe venduto come cani di razza, anche se così non era. A questo si aggiungono le accuse di aver accettato pagamenti in nero e di aver venduto animali malati, che sarebbero morti in pochi mesi.

Nel taccuino della Procura, infine, anche la sua presunta attività veterinaria, senza averne alcun titolo. Nessun intervento chirurgico, ma vendita di prodotti e medicinali senza autorizzazione. Su questo filone le indagini proseguono in cerca di medici o farmacisti che l’avrebbero rifornito dei prodotti non autorizzati.