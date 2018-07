Cocaina e contanti in auto, a casa un bazar della droga: arrestato 41enne

Fermato per un banale controllo dei documenti, tradito dal nervosismo e da una mossa azzardata: alla vista degli agenti ha provato a sbarazzarsi di un sacchetto, poi risultato contenere tre dosi di cocaina. Un gesto poco furbo che ha fatto scattare la perquisizione dell'auto (una smart) sulla quale viaggiava lungo la Brebemi: dietro al panello di una portiera sono stati trovati 300 euro in contati e un bilancino elettronico.

Nei guai un 41enne (T.B.) le iniziali residente a Coccaglio. Il suo volto non è nuovo alle forze dell'ordine: alle spalle ha diversi precedenti per reati conto il patrimonio. La sua corsa in autostrada si è conclusa a Urago d'Oglio, dov'è stato fermato dalla Polizia Stradale di Chiari. Una volta raggiunta la caserma, l'uomo si è sentito male ed è stato trasportato al pronto soccorso dov'è stato accertato che il malore era legato al precendente consumo di droga.

Oltre all'auto gli agenti hanno perquisito la casa dell'uomo, dove sono stati trovati 4 grammi di marijuana, alcuni semi della stessa sostanza e 3 grammi di hashish. Sequestrato anche il cellulare che il 41enne utilizzava per comunicare con i suoi clienti. Processato per direttissima, è agli arresti domiciliari in attesa del processo.