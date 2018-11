Selfie su Facebook con soldi e gioielli: in casa mezzo chilo di cocaina

Erano in quattro a comporre il vertice dell'organizzazione, e tra di loro anche una donna: a conferma che il loro “giro” era ormai parecchio importante, il fatto che siano stati beccati con circa mezzo chilo di cocaina, che rivenduta sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 100mila euro. Sono stati tutti arrestati dalla Polizia Locale, sono tutti di nazionalità senegalese: abitavano in pieno centro, alla residenza San Francesco.

Da tempo erano tenuti d'occhio dagli agenti del comando di Via Donegani: la loro attività di spaccio era concentrata in diverse zone della città, dalla Mandolossa alla stazione ferroviaria oltre ovviamente ai vicoli e le strade del centro. Vendevano decine di dosi di cocaina al giorno, a una clientela varia e diversificata.

A far scattare le indagini una vecchia Lancia Y, che risultava ancora intestata a un pregiudicato, morto qualche giorno fa per cause naturali. Quell'auto era nella disponibilità della donna, che gli agenti hanno seguito in più occasioni nei suoi spostamenti. Registrando anche il viavai sospetto dall'abitazione che condivideva con altri connazionali.

Finché non è arrivato il giorno del blitz. Gli agenti della Locale erano appostati in zona: hanno atteso l'uscita di un primo complice, poi via via tutti gli altri. In tre sono saliti a bordo della Lancia Y, altri due a bordo di una Seat Leon.