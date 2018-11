Cocaina in casa per oltre 1 milione: dopo il figlio, nei guai mamma e papà

All'epoca si era detto che i genitori fossero completamente all'oscuro della vicenda: incredibile ma vero, la Guardia di Finanza poco meno di un anno fa aveva intercettato (e sequestrato) circa 15 chilogrammi di cocaina purissima che era nella disponibilità di un ragazzo di appena 14 anni. Lo avevano trovato con cinque chili di “coca” nello zaino che utilizzava per andare a scuola.

Ma sono emerse nuove responsabilità a margine della maxi-operazione “BoCa”, condotta dalla Guardia di Finanza e dall'Antimafia e che ha portato all'arresto di 56 persone, di cui 24 in flagranza di reato, e al sequestro di più di 130 chilogrammi di cocaina, valore commerciale (al dettaglio) di oltre 13 milioni di euro: anche i genitori del ragazzo sono stati ora denunciati in quanto ritenuti i “custodi” della cocaina che venne trovata in casa.

Le Fiamme Gialle avevano intercettato il 14enne in compagnia di un amico più di grande, di 23 anni, al quartiere Fiumicello: la perquisizione era poi proseguita in casa, dove era stato recuperato il mazzo di chiavi che portava al magazzino vero e proprio, nella cantina del palazzo dove il giovanissimo viveva con i genitori.

Cocaina per un milione e mezzo

Il figlio è già stato condannato, anche se minorenne, a tre anni e sei mesi di reclusione, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, beccato in flagranza di reato. Lo stesso capo d'accusa per cui è sotto processo anche l'amico di 23 anni.

La droga nascosta in casa, che poi si scoprirà essere sotto la “custodia” dei genitori del minorenne, era parte integrante di un “carico” più consistente arrivato proprio in quei giorni in città. Quei 15 chili sequestrati allora, se rivenduti al dettaglio, avrebbero potuto fruttare più di un milione e mezzo di euro.