In giro tra bar e parchi, professionista dello spaccio arrestato per la nona volta

Professionista dello spaccio arrestato per la nona volta: è successo venerdì pomeriggio a Brescia, nella zona del quartiere Fiumicello. E' qui che gli agenti del comando di Polizia Locale hanno intercettato il 46enne indiano che stavano tenendo d'occhio da un po': insieme a un bresciano di 55 anni, che a quanto pare gli faceva l'autista, stava distribuendo cocaina in alcune zone della città.

Addosso gli sono stati trovati quasi 10 grammi di cocaina, già divise in dosi: nel corso della giornata ne avrebbe spacciata parecchia, fermandosi tra parchi, locali ed esercizi commerciali dove avrebbe incontrato i clienti. La droga è stata ovviamente sequestrata, e l'uomo inevitabilmente arrestato.

L'arresto è stato convalidato, e il 46enne sottoposto ad obbligo di firma in attesa del processo. Come detto, il pusher di casa a Chiesanuova è un esperto del settore, già arrestato otto volte prima della nona, venerdì. Anche il suo “autista” è stato segnalato come consumatore. Identificati anche i suoi clienti.