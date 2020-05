Trasferta per rifornire di cocaina i giovani dell'Alto Garda: due arresti

Due cittadini albanesi residenti a Calcinato ed un italiano di origini calabresi di Cavaion Veronese sono stati arrestati nel pomeriggio di venerdì dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caprino e della stazione di Cavaion. L'accusa è quella di detenzione e spaccio di circa 25 grammi di cocaina.

I fatti. Una pattuglia del Radiomobile era impegnata nei controlli al casello di Affi. All'uscita dell'autostrada un militare ha notato una Renault Clio a bordo della quale viaggiavano un uomo ed una donna, sulla targa c'era il bollino della provincia di Brescia. Essendo ancora in vigore il divieto di spostamento fra regioni, ai sensi del DPCM del 26 aprile, gli uomini dell'Arma hanno voluto verificare il motivo della presenza dei due sul territorio veneto ed hanno deciso di raggiungerli per effettuare gli accertamenti.

I militari sono riusciti a non perdere il contatto visivo con l'auto sospetta e hanno raggiunto il mezzo nel centro abitato di Cavaion. Insospettiti dall'incertezza con la quale procedeva l'auto, i carabinieri hanno osservato a distanza mentre chiedevano informazioni alla centrale operativa di Caprino. Il proprietario del mezzo è risultato essere un cittadino straniero residente nella provincia di Brescia, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Ipotizzando potesse trattarsi di una coppia di ladri, i carabinieri hanno continuato a tenere d'occhio l'auto sospetta e, quando questa si è diretta in una zona residenziale e isolata, i militari si sono divisi e sono entrati nel quartiere da due accessi differenti, per bloccare le possibili vie di fuga. Le intenzioni della coppia erano però di altra natura: i carabinieri hanno visto infatti che il conducente quando passava un involucro ad un altro uomo. Quest'ultimo, non appena ha scorto i milirari, ha cercato di disfarsi di quanto ricevuto, lasciandolo cadere al di là di un muretto che divide la strada da un campo. Sfortunatamente per lui dalla parte opposta stava sopraggiungendo il personale della stazione di Cavaion, che ha recuperato due sacchetti di cellophane contenenti 10 grammi di cocaina l'uno.

Il conducente della Renault è stato identificato in P.E., 32enne albanese, pluripregiudicato per reati di droga e per un tentato omicidio ai danni di un connazionale. L'altro uomo invece era C.G., disoccupato calabrese di 47 anni, residente a Cavaion, incensurato. A bordo della macchina era rimasta invece M.D., anche lei albanese 25 anni, incensurata, che avrebbe mostrato evidenti segni di nervosismo. Per l'italiano sono scattati gli accertamenti anche nella sua abitazione, dove non sarebbe stata trovata altra droga ma tutto l'occorrente per confezionarla: buste in cellophane tagliate a rettangoli per preparare le singole dosi, un bilancino elettronico di precisione ed alcuni medicinali per il taglio della sostanza. Le perquisizioni personali hanno invece portato alla luce altri 5 grammi di cocaina, droga che la donna nascondeva all’interno della biancheria intima, e 1.300 euro in contanti che il compagno aveva nei pantaloni.

I due albanesi sono stati tratti in arresto per la cessione dei 20 grammi di cocaina in polvere all’italiano e per la detenzione di altri 5 grammi di cocaina in singole dosi. C.G., a sua volta, è finito in manette per la detenzione a fini di spaccio dei 20 grammi di cocaina di cui aveva tentato di disfarsi. Il Giudice ha convalidato i provvedimenti disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma presso i carabinieri di Cavaion a carico dell’italiano, il divieto di dimora nella provincia di Verona per l’uomo albanese ed ha rimesso in libertà la donna, rinviando il processo alla prossima udienza.

Lo stupefacente acquistato dall’italiano era con ogni probabilità destinato ad essere spacciato al dettaglio fra i giovani consumatori della zona dell’Alto lago di Garda, in vista della progressiva riapertura delle attività commerciali e relativa ripresa delle attività sociali.