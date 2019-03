Tragedia in montagna: precipita per 200 metri sotto gli occhi dell'amico

La tragedia di un istante, sulle montagne dell'Alta Valseriana: un escursionista di 61 anni ha perso la vita sotto gli occhi attoniti dell'amico. Forse tradito dal ghiaccio, Dario Balduzzi è scivolato lungo il sentiero che porta al rifugio Curò, nel territorio di Valbondione. Poi un volo di circa 200 metri tra sassi e rocce. Per l'uomo- originario di Clusone, comune della Bergamasca - non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri che sembrano non avere dubbi su quanto successo. La caduta fatale intorno alle 11 di martedì mattina: Balduzzi, alpinista esperto, era insieme a un amico, quando si è consumato il tragico fatto. Nonostante indossasse i ramponi sarebbe scivolato sul ghiaccio, precipitando davanti agli occhi del suo compagno di “viaggio”, che non ha potuto fare niente per salvarlo. Ha subito allertato il 112, i soccorsi sono arrivati in tempi brevi. Ma erano troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto sono arrivati tecnici e operatori del Soccorso Alpino, l'elicottero decollato da Bergamo. Non è stato facile recuperare il corpo di Balduzzi, che appunto era precipitato dai margini del sentiero per più di 200 metri. Era in montagna da poche ore, dove capitava spesso: sentieri e paesaggi mozzafiato erano il suo “pane”, la sua grande passione: il suo sogno era quello di raggiungere tutte le vette oltre i 2 mila metri delle Orobie.

Il 61enne viveva da anni a Rovetta, nella Bergamasca, dove era molto conosciuto per la sua professione di macellaio. Lascia un fratello e una sorella.