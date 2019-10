Operaio e volontario, il paese perde lo storico capogruppo degli alpini

Aveva solo 69 anni Claudio Maestri di Caino, un altro alpino bresciano che purtroppo è andato avanti. Una vita in fabbrica, operaio alla Stefana, e una vita per il volontariato: come alpino non negava mai il suo impegno ad eventi e iniziative, oltre che a collaborare con le associazioni del paese. Era alpino da 45 anni: nei decenni ha ricoperto la carica di segretario e pure di capogruppo, ruolo che ricopriva ancora oggi.

Lo piangono la moglie Graziella e i tre figli Marzia, Roberto e Camilla, le sorelle Danila e Piera: i funerali saranno celebrati martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale. Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione di Via Rasile, dove la salma è stata ricomposta, per chi volesse far visita. Lunedì sera alle 19.30 è in programma una veglia.

La famiglia ringrazia in particolare i medici Bertacchini e Cascone, ma tutto il reparto di Medicina e il personale medico e paramedico degli Spedali Civili di Brescia. Al cordoglio dei familiari si uniscono il Gruppo Alpini di Caino, l'associazione Sichar, la Polisportiva del paese.