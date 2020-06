Al volante senza patente, fornisce le generalità del cugino: gli costerà cara

Ha pensato di fregare gli agenti, ma qualche incertezza di troppo lo ha tradito. Un camuno 60enne, italiano, è finito nei guai per avere guidato senza patente e per aver fornito false generalità ad una pattuglia della Polizia Stradale.

I fatti. Mentre viaggiava su una Smart, il 60enne è stato fermato da una pattuglia della Polizia di Darfo Boario Terme a Cividate Camuno. Dopo avere ammesso di non avere con sé la patente di guida, l'uomo ha fornito i dati di un cugino (che la patente invece l'aveva). Qualche incertezza di troppo, durante uno scambio di domande e risposte non convincenti, però lo ha tradito, e gli agenti in un accertamento con la centrale hanno scoperto la menzogna.

La vicenda si è conclusa con una multa salatissima da 5mila euro, e una denuncia per avere fornito false generalità. Il ritiro della patente no, visto che l'uomo non la possedeva.