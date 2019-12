Santo Stefano alcolico: ragazzino ubriaco fradicio collassa in piazza

I festeggiamenti per Santo Stefano sono finiti all'ospedale di Esine, per un ragazzino di 17 anni collassato in piazza Fiamme Verdi a Cividate Camuno, nei pressi del palazzo del municipio.

E' stato una giornata 'alcolica' davvero senza fine, quella trascorsa dal giovane: quando si è sentito male erano ormai le 4 di stamattina. Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza in codice giallo, supportata da una pattuglia dei carabinieri di Breno.

Preso in cura dal persona medico, il giovane è stato poi portato nel vicino ospedale camuno, dove è stato sottoposto a un trattamento per ristabilire l'equilibrio idro-salino del corpo. Ha rischiato il coma etilico, ma, fortunatamente, l'intervento dei sanitari ha evitato il peggio.