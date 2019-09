Esce di casa e scompare: ore d'ansia per un bimbo di 10 anni

Tre, interminabili, ore di angoscia per le sorti di un bimbo di 10 anni scomparso dopo essere uscito di casa con la sua bicicletta. È successo lunedì pomeriggio a Cividate al Piano, comune della Bergamasca al confine con la nostra provincia.

I genitori, non vedendolo rientrare, sono usciti a cercarlo: ad alzare, e parecchio, l'asticella della paura, il ritrovamento della sua bicicletta vicino ad una roggia che attraversa il paese. La mountain bike del piccolo era inutilizzabile, a causa della rottura della catena. Un dettaglio che ha fatto pensare il peggio a mamma e papà: temendo che il piccolo potesse essere stato vittima di una brutta caduta, e che fosse finito nel corso d'acqua, hanno fatto scattare la chiamata al 112.

La macchina dei soccorsi si è mobilitata in fretta: sul posto sono sopraggiunti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, i carabinieri e addirittura un elisoccorso che ha sorvolato l’area nel tentativo di trovare il piccolo.

Per fortuna le ricerche in acqua non si sono rese necessarie: alcuni amici del bimbo, arrivati sul posto, hanno raccontato di averlo visto camminare in direzione del centro del paese. Poco dopo il lieto fine: il bimbo aveva abbandonato la bici rotta e poi si era diretto a piedi a casa di un'amica, dov'è poi stato ritrovato.