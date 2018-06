Grave infortunio mentre taglia la legna: uomo soccorso dall’eliambulanza

Un uomo di 53 anni è rimasto infortunato sabato mattina, mentre tagliava degli alberi in località San Giuseppe di Cimbergo, a circa 950 metri di quota.

Fortunatamente, con lui in quel momento c’era un’altra persona, che ha subito chiesto aiuto. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Brescia, assieme alle squadre territoriali del Soccorso Alpino di Breno, con quattro tecnici a supporto.

L’uomo è stato messo in sicurezza, recuperato e portato in ospedale a Brescia: pare che non abbia mai perso conoscenza, ma è stato comunque necessario il ricovero in codice rosso.