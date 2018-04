Travestiti da "stradini" svuotano una villa: colpo da migliaia di euro

Malviventi in azione in pieno giorno a Cigole: si sono “mimetizzati” vestendosi come degli stradini ma che ovviamente stradini non erano. Sono dovuti fuggire, per fortuna, prima di riuscire a portare a termine il loro piano per intero: a quanto pare avrebbero voluto saccheggiare diverse abitazioni nella zona del villaggio di Via Donatori di Sangue, ma si sono accontentati di un colpo solo.

Come scrive il Giornale di Brescia, i banditi sono fuggiti poco prima dell'arrivo dei carabinieri, chiamati a intervenire sul posto a seguito della segnalazione di una signora che abita in quartiere. La donna si sarebbe insospettita a seguito di qualche rumore di troppo, e qualche movimento non così “pulito”.

Da qui la chiamata al 112, e il pronto intervento dei militari. Nessuna traccia dei rapinatori, almeno per il momento: come detto nel corso del loro blitz mattutino (hanno cominciato alle 10 circa) sono riusciti a depredare solo una casa.