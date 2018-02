Sono stati 28.967 gli ingressi registrati ieri sera, domenica 11 febbraio, per la seconda serata di CidneON. Il castello si conferma così perfetto per ospitare le 19 installazioni che illuminano le notti bresciane e, grazie ad un imponente sforzo organizzativo, certamente i numeri della scorsa edizione, oltre 150.000 visitatori, non solo verranno confermati ma notevolmente incrementati.