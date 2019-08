I ciclisti lo sbeffeggiano, lui li insegue con una mazza da baseball: panico in strada

E' stato denunciato per minacce e porto abusivo di arma impropria il 55enne bresciano che tra Viale Venezia e Via Cadorna avrebbe inseguito e minacciato con una mazza da baseball il gruppetto di quattro ciclisti con cui si stava scatenando una lite, per futili motivi. Solo l'intervento dei carabinieri ha impedito che la situazione potesse degenerare.

A scatenare la furia del 55enne, già noto alle forze dell'ordine, gli applausi sarcastici che i ciclisti gli avrebbero dedicato dopo che l'uomo alla guida si sarebbe avvicinato un po' troppo, al semaforo di Viale Venezia.

Minacce con la mazza

A poche centinaia di metri di distanza, in Via Cadorna, automobilista e ciclisti si sono incontrati di nuovo: nel faccia a faccia la situazione si è parecchio agitata, parole pesanti da una parte e dall'altra, finché il 55enne non ha aperto il baule e ha estratto una mazza da baseball. Poi sono arrivati i carabinieri, che l'hanno fermato e denunciato prima che potesse far male a qualcuno.

L'intervento rientra nei tanti effettuati nel corso della lunga giornata di controlli dei carabinieri della Compagnia di Brescia, unitamente a personale del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro, con dieci vetture e venti militari impegnati nel servizio, nella zona della stazione ferroviaria.