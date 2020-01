Attraversa i binari quando passa il treno: ciclista travolto, salvo per miracolo

Tragedia sfiorata martedì pomeriggio a Provaglio d'Iseo: in barba alle indicazioni (e alla sbarra ormai abbassata) un ciclista di 67 anni ha provato lo stesso ad attraversare i binari, a poche decine di metri dalla stazione. Fortunatamente il conducente del treno ha visto in tempo l'uomo che stava attraversando le rotaie ha frenato e ha solo sfiorato il ciclista.

Tutto è successo intorno alle 15.30. Il 67enne stava ancora bypassando i binari mentre il treno era già in avvicinamento: il macchinista ha azionato il freno appena in tempo, ed è riuscito a rallentare la sua corsa. Il convoglio ha comunque urtato il ciclista, colpendolo alla ruota posteriore e scaraventandolo a terra con violenza.

Niente di grave, per fortuna, ma solo ferite lievi: il 67enne era comunque in stato di shock dopo quanto accaduto, letteralmente pietrificato dalla paura. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Bornato, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale: il ciclista è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.