Lavoratori in nero, sicurezza non garantita: chiuso il Florida di Ghedi

"La discoteca chiude i battenti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, che saranno valutate da apposita Commissione di Pubblico Spettacolo": così scrivono i carabinieri di Verolanuova in una nota, a seguito di un controllo amministrativo sulla sicurezza del Florida di Ghedi.

Alla celebre discoteca è stata sospesa la licenza per violazioni delle normative antincendio e di agibilità (alcune uscite di emergenza erano chiuse con un lucchetto) e di quelle riguardanti i rapporti di lavoro del personale (30mila euro di multa per 'lavoro in nero').

Ad aggravare ulteriormente la situazione, durante il controllo della notte tra il 27 e 28 luglio la discoteca era gravemente sovraffollata, praticamente con il doppio di presenze rispetto alla capienza concessa: 4.000 al posto di 2.000.