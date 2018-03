Autostrada A21 chiusa per ghiaccio

Come previsto il fenomeno del gelicidio sta provocando parecchi disagi alla circolazione stradale, rendendo indispensabile anche la chiusura di un tratto dell'autostrada A21. In mattinata, poco prima delle 9, l'autostrada è stata chiusa, in entrambe le direzioni di marcia, tra Brescia Centro e Piacenza.

L’AUTOSTRADA A21

È STATA RIAPERTA A MEZZOGIORNO

Si tratta di un provvedimento temporaneo, fa sapere la Polizia Stradale, necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza del manto stradale. Parecchi e inevitabili i disagi per gli automobilisti. Autostrade per l'Italia sconsiglia di mettersi in viaggio verso le zone maggiormente bersagliate dal maltempo, che insisterà sulla nostra provincia anche nelle prossime ore.