"E' un covo di spacciatori", bar chiuso dalla Questura: la rabbia del titolare

Il Questore di Brescia ha sospeso per 15 giorni la licenza al Bar Italia di via Tre Innocenzi a Montichiari. Secondo quanto si legge in una nota della Polizia Locale, nel bar ci sarebbe "una perdurante presenza di soggetti legati al contesto criminale degli stupefacenti e della tossicodipendenza".

Il titolare ha già annunciato che presenterà ricorso contro il provvedimento. Sempre la Questura, tuttavia, ricorda come il Bar Italia fosse già finito nei guai tra il 2017 e il 2018, quando venne arrestato un pusher che aveva fatto del bar "la propria base operativa per lo spaccio di cocaina".

"In questi dieci anni ho subito 17 furti con scasso - si sfoga su Facebook il titolare - mi hanno bruciato una casa e tentato di bruciare il bar, restando tutti impuniti e questo è il risultato: passare da delinquente invece che da vittima"