Alcol a minori sotto i 16 anni, chiuso bar del centro

Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della Questura di Brescia, con l’ausilio della Polfer, del Reparto Prevenzione del Crimine e delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, hanno effettuato diversi servizi di controllo a persone, veicoli ed esercizi commerciali in città. Durante le operazioni sono state identificate ben 74 persone, delle cui 22 con precedenti. Nel controllo degli esercizi commerciali sono stati sequestrati anche 7 grammi di hashish e 15 di marijuana.

Oltre a ciò, la Polizia Amministrativa ha messo i sigilli ad un bar del centro storico. Gli agenti hanno notificato il provvedimento del Questore al titolare della licenza dell’esercizio commerciale “Bar Cavour”, gestito da un cittadino macedone. A seguito della somministrazione di alcolici a minorenni è stata disposta la sospensione delle licenze, e dunque la chiusura del locale, per 15 giorni.

Non si tratta della prima volta: il titolare era già stato denunciato penalmente (per la somministrazione di alcol a ragazzi con meno di 16 anni) e sanzionato amministrativamente (per la vendita a ragazzi tra i 16 e i 18 anni) ma ha continuato imperterrito nella vendita. Nelle operazioni di venerdì, inoltre, nel locale sono stati trovati estintori non in regola, ed è stata riscontrata la presenza di lavoratori privi del regolare contratto di lavoro.