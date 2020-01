Malore al bar: si accascia a terra e muore sotto gli occhi di barista e clienti

Morto al bar dopo un malore: è successo a Chiuduno, a pochi chilometri dal confine bresciano di Capriolo, dove un uomo di 75 anni si è accasciato a terra, è stato rianimato a lungo ma purtroppo non si è più ripreso.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 15.30 dal bar Piccadilly di Via Trieste: è qui che il 75enne, proprio dentro al bar, si è accasciato a terra sotto gli occhi attoniti del barista e dei clienti. Non hanno perso tempo, chiamando subito i soccorsi.

I disperati tentativi di rianimarlo

La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa. Volontari e operati l'hanno rianimato per almeno mezz'ora, nella speranza che il suo cuore ricominciasse a battere. Ma non c'è stato niente da fare.

Voce dopo voce, tutto il paese si è interessato alla vicenda. I curiosi che hanno raggiunto il bar non hanno potuto fare altro che assistere mesti al trasporto in obitorio del povero defunto. La barella è stata coperta da un telo bianco, come da prassi. Dai primi accertamenti medici, l'uomo sarebbe morto per via di un arresto cardiaco.