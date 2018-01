Minaccia il suicidio dal settimo piano: ragazza salvata appena in tempo

A pochi minuti dalla terribile tragedia della stazione ferroviaria di Desenzano ne stava per succedere un'altra, al quartiere Chiesanuova di Brescia: una ragazza di 27 anni ha minacciato di buttarsi di sotto e togliersi la vita dal suo appartamento, al settimo piano di un palazzo, ma è stata salvata e convinta a desistere dal pronto intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio proprio dai genitori della giovane donna, che fin dalla mattina non riuscivano a farsi aprire la porta, non riuscivano a convincerla a cambiare idea. A quanto pare lei in più occasione, nel corso della giornata, aveva minacciato di togliersi la vita.

La situazione rischiava di degenerare, e solo il pronto intervento di soccorritori e forze dell'ordine ha permesso di evitare il peggio. Sul posto oltre all'ambulanza sono arrivati anche i pompieri e gli agenti della Locale.