Anziano senzatetto insultato e preso a calci da un gruppo di ragazzini

Hanno preso di mira un clochard: lo hanno deriso, insultato e poi preso a pedate. Protagonisti della ripugnante aggressione un gruppetto di ragazzini, tutti minorenni. L'episodio nella mattinata di giovedì alla stazione ferroviaria di Chiari.

Vittima dei 'bulli' di paese un senzatetto italiano di 73 anni: l'uomo stava riposando su una panchina dello scalo ferroviario, quando sarebbe stato avvicinato dal gruppetto di giovanissimi, che avrebbe infierito verbalmente e fisicamente su di lui.

L'allarme è scattato attorno alle 10: qualche passante che ha assistito alla scena ha chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto è stata inviata un'ambulanza e anche una pattuglia dei Carabinieri.

L'anziano non avrebbe riportato gravi traumi: dopo le prime cure prestate sul posto, il sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno trasportarlo in ospedale, anche perchè in evidente stato di alterazione alcolica. I militari della compagnia di Chiari stanno ricostruendo l'accaduto e procedendo all'identificazione dei ragazzini: pare fossero tre.