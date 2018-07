I vicini danno l’allarme, donna viene trovata morta nella sua abitazione

L’84enne Rita Fornoni è stata trovata morta nella sua abitazione nel centro di Chiari, a seguito dell’intervento di carabinieri e vigili del fuoco.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’anziana signora, della quale non si avevano più notizie da circa quattro giorni.

Medico legale e militari non hanno riscontrato segni di aggressione, né sul corpo né all’interno dell’appartamento, dove l’84enne abitava da sola a seguito della morte della sorella. Un decesso per cause naturali, dunque. La salma è stata restituita alla famiglia.