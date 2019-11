Per rubare un paio di scarpe scaraventano a terra i commessi: presi dai carabinieri, finiscono in manette

I carabinieri di Chiari hanno arrestato un 39enne e un 17enne, entrambi tunisini, per rapina. I due malviventi, verso le 11 di lunedì mattina, hanno fatto irruzione in un negozio di Chiari per rubare un paio di scarpe da lavoro del valore di circa 80 euro. Ognuno di loro ha nascosto una scarpa sotto il giubbotto, pensando di poter guadagnare l’uscita senza problemi. I commessi, notando lo strano rigonfiamento, hanno chiesto ai due 'clienti' di aprire i giubbini.

A quel punto i due tunisini hanno aggredito i commessi - un uomo ed una donna di 39 anni e di casa a Chiari - facendoli violentemente cadere a terra, tanto che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche prestate al pronto soccorso dell'ospedale di Mellino Mellini.

I militari, a cui era stata fornita una accurata descrizione dei malviventi, hanno bloccato i due ladri poco lontano dal negozio, recuperando la refurtiva, che è stata riconsegnata. Sottoposti a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la presentazione alla polizia giudiziaria per il maggiorenne. Il minore sconterà un periodo agli arresti domiciliari presso una comunità.