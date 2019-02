Pretendono di bere gratis, poi mettono le mani sulla cassa del bar: il titolare li prende a bastonate

Sono entrati al bar, come due normalissimi clienti, hanno bevuto qualcosa e poi hanno cercato di svignarsela senza pagare. Dopo un breve litigio con il titolare dall'attività, hanno pure provato a mettere le mani sul registratore di cassa, ma per loro è finita malissimo. L'uomo, un cittadino cinese classe 1965, nonostante fosse stato bloccato da uno dei due malviventi, ha reagito e si è difeso: ha preso un bastone da sotto il bancone e ha colpito in testa il più giovane della coppia.

Scene da film di arti marziali, quelle andate in scena nei giorni scorsi in un bar di via Marengo a Chiari. Il titolare dell'attività non solo ha sventato la rapina ma ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Trenzano che hanno arrestato i due malviventi, di origine marocchina, in flagranza di reato. Entrambi devono rispondere di tentata rapina e sono finiti in carcere.