Precipita dal balcone di casa, ragazza soccorsa dall'eliambulanza

Giovedì mattina, verso le 10.30, una ragazza ancora minorenne è precipitata dal balcone di un'abitazione di Via Gian Battista Pedersoli a Chiari.



Subito è stato lanciato l'allarme al 112, che ha inviato sul posto i carabinieri, due ambulanze e l'elisoccorso da Brescia, atterrato al campo sportivo. La giovane ha riportato lesioni serie dopo un volo di circa 4 metri, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I militari stanno indagando su quanto accaduto: incidente, malore o gesto estremo, al momento nessuna ipotesi è esclusa.