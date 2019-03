Follia in piazza: lite tra pedone e automobilista degenera, volano pugni

Una lite per questioni di viabilità si è trasformata in una scazzottata in puro stile Spaghetti Western. A darsele di santa ragione, poco prima delle 5 di domenica mattina, il conducente di un’auto e un uomo che stava percorrendo a piedi le vie del centro di Chiari.

Ad originare le scintille, pare, una manovra: tra i due sono volate parole grosse, poi la situazione è degenerata. Per ‘chiarire’ la questione, sarebbero venuti alle mani: prima qualche spintone, poi la scazzottata. A porre fine alla contesa ci hanno pensato i Carabinieri di Chiari, arrivati in piazza Martiri della Libertà insieme ad un’ambulanza.

Ad avere la peggio nello scontro fisico è stato un 26enne, che è poi stato trasportato all’ospedale di Chiari, per alcuni accertamenti. Per lui, fortunatamente, nulla di preoccupante: lesioni medicate al Pronto Soccorso che guariranno in pochi giorni.