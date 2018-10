Di turno al pronto soccorso, gioca al computer e non risponde al telefono

Non solo gioca al computer mentre è di turno al pronto soccorso, ma ignora il telefono che continua a squillare. Talmente concentrato e rapito dal gioco virtuale che, a un certo punto, aziona anche il tasto per rifiutare la chiamata.

L'episodio nella notte di giovedì all'ospedale Mellino Mellini di Chiari, protagonista un operatore del pronto soccorso. Il comportamento dell'uomo non è passato inosservato: è stato ripreso dagli smartphone di qualche paziente in attesa, che hanno poi denunciato la vicenda ai vertici della struttura.

Nei video si vede l'operatore intento a giocare, mentre il telefono continua a squillare. Ad un certo punto, infastidito, alza lo sguardo dallo schermo per rifiutare la chiamata. Non si sarebbe trattato di una breve parentesi di relax: stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l'operatore sarebbe andato avanti per ben un'ora.

Dura la condanna del direttore generale dell'Asst Franciacorta, Mauro Borelli, cha parla di "Atteggiamento gravissimo", promettendo l'avvio di un'indagine interna per fare luce sull'episodio.