Picchia e la moglie davanti ai bambini, poi la chiude in casa: arrestato

Picchiata e minacciata di morte davanti ai figli piccoli, poi segregata in casa per ore. È l'incubo vissuto mercoledì da una giovane donna residente nel Bresciano: una spirale di violenza interrotta grazie al coraggio della vittima e al tempestivo arrivo dei Carabinieri.

L'ennesimo episodio di violenza a Chiari, vittima una 25enne di origine marocchina, di casa nel comune franciacortino. Proprio da quelle mura, diventate una prigione infernale, la donna ha trovato il coraggio di chiedere aiuto al momento giusto. Appena il marito si è addormentato ha recuperato il cellulare, che le era stato sottratto durante il pestaggio, e ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Impaurita e agitata ha raccontato tutto ciò che aveva subìto. Una violenza inaudita: il compagno, completamente ubriaco, l’aveva ripetutamente minacciata di morte e picchiata di fronte ai bimbi di soli nove e due anni. Non solo: l'uomo l'aveva chiusa in casa, impedendole di uscire per accompagnare il figlio più grande a scuola.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Chiari che hanno arrestato l'uomo, un 37enne marocchino, prima che potesse di nuovo infierire sulla moglie. La donna è invece stata trasportata al Civile di Brescia per le cure del caso. Il 37enne, di professione operaio, è accusato di sequestro di persona, atti persecutori, maltrattamento in famiglia e lesioni personali.