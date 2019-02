Se ne va il gioielliere dei vip: Paolo Baldini muore a 74 anni

Era considerato (a ragione) uno dei simboli del commercio del centro storico di Chiari: nel suo negozio di Via Zeveto erano passati, soprattutto negli anni ‘80 e ‘90, tanti calciatori e sportivi, uomini e donne dello spettacolo e della televisione. Un pezzo di storia che se ne va: Paolo Baldini è morto domenica sera a 74 anni.

La salma adesso riposa nella Casa del commiato di Via Rudiano: i funerali saranno celebrati martedì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese. Lo piangono la moglie Alessandra e i suoi tre amati figli: Marco, Andrea e Giorgia.

Si era fatto conoscere in tutta Italia per i suoi modi affabili e gentili, sempre sorridente (e convincente): da Milano alle più note località rivierasche per le vacanze alla moda. Grande appassionato di sport, fin quando ha potuto si è dilettato nel tiro alla carabina.

Anche l’amministrazione comunale di Chiari si stringe al cordoglio di familiari e amici. Il suo negozio, aperto per più di 30 anni, era specializzato nella vendita di gioielli e orologi: lui stesso amava definirsi sia orefice che orologiaio. Una nota curiosa: si era inventato pure un marchio di orologi, Paul Baldin, che ebbe pure un discreto successo.