Finge di assistere la zia malata e invece va in vacanza alle Baleari: risarcirà l'ospedale

La dottoressa, che era già stata licenziata, si è accordata con la parte civile (l'ospedale di Chiari) per risarcire le giornate di permesso ottenute per accudire una zia malate ed usate per allungare le ferie.