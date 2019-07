Permessi per assistere il parente malato, e invece va in vacanza: licenziata

E’ stata licenziata (senza preavviso) dal Mellino Mellini di Chiari la dottoressa di 50 anni accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato: lo comunica la dirigenza dell’ospedale a pochi giorni dalla notizia del rinvio a giudizio del medico bresciano, che sarà a processo già dal prossimo febbraio.

La donna è accusata di aver approfittato dei permessi retribuiti, previsti dalla Legge 104, con cui avrebbe “allungato” le sue vacanze: sono due gli episodi contestati, entrambi nell’estate del 2017. Nel primo caso a Palma di Mallorca, nel secondo a Ponte di Legno.

In vacanza con la 104

In entrambe le occasioni, e in quei giorni, il medico sarebbe dovuto essere a casa, ad assistere un paziente malato. E invece, dice l’accusa, era in vacanza. Per il sostituto procuratore Federica Ceschi, la dottoressa avrebbe chiesto e ottenuto i permessi della 104 per assistere un parente malato.

Ma invece di stare al suo fianco, almeno nelle due occasioni che le vengono contestate, si sarebbe goduta una vacanza, a spese dell’Azienda sanitaria locale e dello Stato. Era nell’aria, è arrivato inevitabile: ora è stata licenziata.