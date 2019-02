Panico in paese: cani feroci in fuga dal giardino azzannano tre persone

Attimi di terrore vero mercoledì pomeriggio a Chiari: alcuni cani sono fuggiti dal giardino di un'abitazione, e hanno morso in rapida sequenza un corriere postale, un ignaro passante e una donna che stava portando a spasso il suo cagnolino nel parco di Via Milano. Niente di grave, per fortuna, ma poteva andare peggio: altre persone che hanno assistito alla scena hanno allertato il 112.

Intorno alle 14 sul posto sono arrivati carabinieri e Polizia locale, oltre ai Vigili del fuoco: non senza fatica agenti e militari sono riusciti a catturare i cani, poi consegnati ai veterinari dell'Ats. I tre feriti, con morsi lievi, sono stati tutti accompagnati in ospedale per gli accertamenti di rito, con punture di antitetanica ed (eventualmente, su richiesta) di antirabbica.

La dinamica di quanto successo è abbastanza chiara. Forse per una dimenticanza dei padroni, i cani sono scappati dal giardino e hanno subito attaccato un corriere che stava portando un pacco in casa. La loro furia non si è placata dopo il primo morso: hanno raggiunto di gran corsa il parco di Via Milano e qui hanno tentato di azzannare anche una donna di 57 anni che stava portando a passeggio il suo cane.

La donna è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi in macchina: i cani sono stati in qualche modo distratti da un altro passante, che è stato morso a sua volta. Un pomeriggio di ordinaria follia: come da prassi i proprietari dei cani saranno chiamati a risarcire i danni. E non si esclude purtroppo che gli animali, se giudicati troppo aggressivi, possano essere anche abbattuti.