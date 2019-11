Lo accoltella per una "canna", lui muore dissanguato: sarà processato per omicidio

Ha ucciso un padre di famiglia dopo un litigio (pare) per uno spinello, quando in paese si celebrava il Palio delle Quadre: quando i carabinieri l'hanno rintracciato era come in stato confusionale, non si ricordava quanto era appena successo e non sapeva che il suo amico fosse poi morto. A poco più di un anno dalla tragedia, è arrivata la conferma: Marsell Disha Romelli, 27 anni e di nazionalità albanese, verrà processato con rito abbreviato perché capace di intendere e di volere.

Lo ha stabilito la perizia psichiatrica appositamente richiesta dal giudice: al giovane è stato diagnosticato un disturbo della personalità, ma che non basta a evitargli il processo. Dunque verrà processato, e probabilmente condannato: l'udienza è fissata tra meno di un mese.

La tragica vicenda

La tragica vicenda si è consumata il 4 settembre dell'anno scorso. Arben Kola, 32 anni e padre di due figli, quella sera verrà accoltellato al torace al termine del litigio con Romelli: un colpo secco all'aorta, che lo farà morire dissanguato solo poche ore più tardi. Tutto era successo a Chiari, tra Viale Teosa e Viale Cadeo, appena fuori da una sala slot.

Romelli verrà individuato poco più tardi: fermato dai carabinieri mentre vagava in macchina, senza una meta apparente, in stato di shock. Venne subito arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Un anno e due mesi dopo, una perizia ha deciso il processo: il 18 dicembre la prossima udienza.