Furibonda lite tra due donne per una manovra: 25enne in ospedale

Una furibonda lite per motivi legati alla viabilità è sfociata in un'aggressione. Mattinata di follia nel centro storico di Chiari: due donne hanno dato vita a un animato parapiglia. Tutto davanti agli occhi, esterrefatti e preoccupati, di decine di passanti diretti al mercato settimanale

È accaduto martedì mattina in piazza Rocca. Dalle classiche clacsonate, agli insulti, fino alle botte: una manovra sbagliata e le due automobiliste, entrambe italiane, avrebbero dato in escandescenze. La situazione è degenerata quando una delle due è scesa dall'auto e si è avvicinata alla 'rivale' con fare minaccioso. Dalle parole sarebbe passata in fretta alle vie di fatto e avrebbe alzato le mani sull'altra conducente.

L'allarme è scattato poco dopo le 11.30: sul posto sono state inviate una pattuglia del Radiomobile di Chiari e un'ambulanza. Ad avere la peggio una 25enne: è stata trasportata all'ospedale Mellino Mellini per le cure del caso. Per lei pare comunque nulla di grave, come suggerisce il ricovero in codice verde: è stata medicata al pronto soccorso e poi dimessa. Dopo aver calmato gli animi e ricostruito l'episodio, i militari hanno invitato la 25enne a sporgere querela.