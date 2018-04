Lite in strada: inveisce contro un automobilista e viene picchiato

Un banale litigio tra un automobilista e un pedone, originato da questioni legate alla viabilità, pare una una precedenza non data dall'auto. Un episodio che ha fatto perdere i nervi ai due uomini coinvolti: tra i due sarebbero volate parole grosse, poi un colpo proibito.

Il pedone, un 41enne, avrebbe inveito contro l'automobilista, che si sarebbe fermato solo all'ultimo per farlo attraversare. L'uomo al volante avrebbe reagito passando alle vie di fatto, sferrando un pugno sul volo del 41enne.

L'allarme è scattato attorno poco dopo le 4 di sabato notte da via San Martino della Battaglia, a Chiari: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri. Il 41enne è stato trasportato in ospedale, a Chiari, per le cure del caso. Per lui pare comunque nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde.