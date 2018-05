Apre i battenti il nuovo Lidl di Chiari. Grande festa per l’inaugurazione da giovedì 24 a mercoledì 30 maggio, con sconti fino al 50% nel reparto macelleria e frutta e verdura, più una Smart Tv HD da 32 pollici in vendita a 179 euro fino ad esaurimento scorte.



Il supermercato si trova in via Brescia 14 e resterà aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 22. Domenica, invece, orario ridotto dalle 8.30 alle 20.