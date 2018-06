Prende fuoco un palazzo, inquilino intrappolato salvato dai pompieri

Salvato appena in tempo dal provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco: le sue condizioni sono comunque gravi, attualmente ricoverato al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale specializzato di Torino. Tragedia sfiorata giovedì sera a Chiari, nel quartiere popolare di Via Zara (non lontano dai binari delle ferrovia).

Intorno alle 19.30 è stato lanciato l'allarme per un incendio di un palazzina: le fiamme, di cui non si conosce ancora l'origine esatta, sono divampate rapidamente e hanno raggiunto in pochi minuti i vari piani del palazzo. Fortunatamente gran parte dei residenti sono stati evacuati in tempo, senza ferite o gravi intossicazioni.