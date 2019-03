Incendio in cascina, densa colonna di fumo nero nel cielo

Al momento sembra escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento di persone, e questa è la cosa più importante, certo è che l'incendio divampato in una cascina di Chiari sta occupando massicciamente le diverse squadre di Vigili del fuoco giunte sul posto.

La cascina si trova in via Belve, nella campagna a nord del paese, non distante dalla località del Santellone. Le fiamme hanno interessato tutto il corpo principale dell'edificio, e un garage dove è andata distrutta un'automobile. Il fumo che si alza in cielo, visibile da grande distanza, è denso e molto scuro.

Al momento sono quattro le squadre di Vigili del fuoco giunte sul posto, da Chiari, Palazzolo, Orzinuovi e Brescia.