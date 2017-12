Intascava la caparra e poi spariva: ragazza fa arrestare un truffatore seriale

Intascava cauzioni per l’affitto di abitazioni che in realtà erano in vendita, poi spariva nel nulla. Un copione che Giuseppe Burrafato aveva messo in atto più e più volte e in diverse province: dalla Brianza, passando per la Bergamasca, fino all'Ovest Bresciano. A rovinargli i piani è stata quella che lui credeva essere una facile vittima: una 29enne senegalese di casa a Chiari.

La donna, alla disperata ricerca di una casa da affittare, era arrivata a lui attraverso un annuncio trovato in Rete: l'urgenza e il canone conveniente l'avevano convinta a contattarlo per vedere la casa. Quando l'affare sembrava ormai concluso, la 29enne aveva già visto l'abitazione e consegnato la prima parte della caparra (1000 euro), sono nati i primi dubbi.