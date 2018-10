Occupano una cascina, rubano la corrente e spacciano: due in manette

I carabinieri della stazione di Chiari, nella mattinata di mercoledì, hanno arrestato due giovani tunisini. Si tratta di un 18enne e un 31enne, entrambi nullafacenti e in stato di clandestinità, accusati dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica.

I militari li hanno sorpresi in una cascina disabitata di Chiari, durante un controllo mirato degli edifici in stato di abbandono, effettuato insieme ai colleghi delle stazioni di Palazzolo Sull’Oglio e Rovato e al personale dell’Unità Cinofila di Orio Al Serio.

Durante il blitz, gli uomini dell'Arma hanno scovato 9 grammi di hashish, abilmente nascosta in un anfratto in prossimità della porta d’ingresso della camera da loro occupata. Non solo. Hanno scoperto che i due si erano allacciati abusivamente al contatore dell'Enel, manomettendo dei cavi elettrici e facendo ricorso ad un “by-pass” artigianale.

Per entrambi sono scattate le manette: dovranno rispondere anche del reato di invasione di terreni ed edifici.