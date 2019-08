Persona colpita dal virus Dengue, paura in paese: scatta la disinfestazione

Nessun rischio endemico in vista, ma comunque massima allerta: a Chiari è stata programmata una profilassi sanitaria per scongiurare qualsiasi forma di contagio dal virus Dengue, il portatore dell'omonima e pericolosissima febbre.

Il Comune ha già emanato un'ordinanza, a firma del sindaco Massimo Vizzardi, "per l'adozione di provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da zanzare".



Si tratta di un solo caso singolo accertato, verificatosi nei pressi di via Rota: in tutta la zona verranno effettuate le operazioni di disinfestazione già a partire da venerdì 16 agosto. La situazione è monitorata dai tecnici Ats.