Ha insegnato a centinaia di bambini, addio alla maestra Lilli

Chiari piange la scomparsa della maestra "Lilli". Carolina Galatioto si è spenta all'età di 79 anni, dopo una vita trascorsa in cattedra, insegnando a tante generazioni di bambini della scuola elementare: "Il paese ha perso una persona straordinaria", commenta addolorato il consigliere uscente Andrea Puma.

Era infatti conosciuta e benvoluta da tutti i suoi ex alunni - tanti oggi hanno più di 40 anni -, che non hanno mai smesso di portarla nel cuore una volta divenuti grandi, continuando a farle visita anche quando era andata in pensione. Oggi, sabato 15 giugno, si terrà l'ultimo saluto in Duomo: il corteo funebre partirà dalla casa del commiato di via Rudiano.