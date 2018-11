Picchia un compagno di classe e lo manda in ospedale, proteste tra i genitori

Avrebbe picchiato un compagno di classe, facendolo finire al pronto soccorso dove gli sono state riscontrate contusioni ed ecchimosi guaribili in 7 giorni. Protagonista della vicenda un bimbo che frequenta la terza elementare. Un alunno 'problematico', come hanno riferito i genitori dei compagni di scuola, che con i suoi atteggiamenti da bullo starebbe terrorizzando l'intera classe, tanto che alcuni bimbi avrebbero paura ad andare a scuola.

Il caso - raccontato dall'edizione bresciana de Il Giorno - è scoppiato nei giorni scorsi all'istituto Turla di Chiari. Un episodio, pare non isolato, che preoccupa e parecchio i genitori: oltre a rivolgersi ai carabinieri hanno minacciato di non mandare più i figli a scuola finché il problema non fosse stato risolto.

Questo quanto succedeva venerdì, giorno dell'aggressione. Dopo un weekend di polemiche e proteste, la situazione sembra essere rientrata alla normalità. La dirigente scolastica del plesso clarense di via Roccafranca- che accoglie due istituti comprensivi e quattro scuole, per un totale di circa mille iscritti - ha tranquillizzato le famiglie e lunedì mattina tutti - tranne il piccolo scolaro aggredito, che ne avrà per sette giorni- si sono presentati in classe.

Non mancava nemmeno il 'bulletto' per il quale - dato le gravi difficoltà che starebbe affrontando- le mamme del comitato di classe hanno richiesto la presenza di un insegnate di sostegno che lo segua e lo aiuti a cambiare atteggiamento nei confronti dei compagni.

Della vicenda, che ha suscitato non poco clamore, è stato informato anche il sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi: nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la dirigente scolastica per fare luce su cosa sia accaduto lo scorso venerdì e capire come l'amministrazione comunale possa aiutare la scuola e i genitori a risolvere la situazione.