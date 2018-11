Notte di follia: vandalo mette sotto scacco mezzo paese

Un conto salatissimo per la collettività, un conto che si cercherà di scaricare sul responsabile, con la speranza di poterlo individuare presto. Nella notte tra venerdì e sabato un vandalo ha provocato danni ingentissimi sul territorio di Chiari.

La violenza dell'ignoto danneggiatore si è scaricata contro diverse centraline elettriche, contro un armadio delle linee telefoniche e parecchi cartelli segnaletici posizionati tra via Brescia, viale Mazzini e via della Battaglia. I danni non sono solo per il Comune di Chiari, ma anche per i gestori delle linee.

Grazie alle riprese delle videocamere di sicurezza, la Polizia locale cercherà nei prossimi giorni di dare un nome al vandalo. Certo non è la prima volta che si registrano episodi del genere, a colpire in questo caso è la vastità del gesto, la perseveranza e meticolosità nel voler fare danno.