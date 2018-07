Bimba in ospedale con la meningite, all'asilo scatta la profilassi

L'allarme è scattato nel momento peggiore, nel pomeriggio dell'ultimo venerdì dell'anno scolastico, con i bambini in procinto di lasciare l'asilo o addirittura già a casa. La notizia su un nuovo caso di meningite arriva da Chiari, dalla scuola dell'infanzia Mazzotti Bergomi di via Cologne.

A causa delle febbre alta una bambina di 5 anni è stata portata dai genitori in ospedale, al Civile di Brescia. Non appena si è capito che si trattava di meningite, l'azienda ospedaliera ha chiamato la dirigenza dell'asilo clarense facendo scattare la procedura d'emergenza.

Tutte le famiglie sono state contattate nel giro di poche ore, ed invitate a passare a ritirare i farmaci specifici per la profilassi. Nel frattempo la piccola è in prognosi riservata, ma le sue condizioni non farebbero temere per la sua vita.