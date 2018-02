Follia alla stazione di servizio: si ferma per fare benzina, viene aggredito da due donne

Prima una lite violenta, poi le botte. Momenti concitati sabato sera alla stazione di servizio: un 37enne sarebbe stato aggredito da due giovani donne mentre stava facendo benzina. Tutto è accaduto davanti agli occhi spaventati ed esterrefatti della famiglia dell'uomo, che era a bordo dell'auto.

La chiamata al 112 è scattata attorno alle 19.30 da un benzinaio di via Milano, a Chiari: sul posto il 112 ha inviato due ambulanze e i carabinieri, che hanno placato gli animi. Per il 37enne e una delle donne coinvolte, una 24enne, si è reso necessario il trasporto in ospedale, al Mellino Mellini di Chiari. Per entrambi nulla di grave: sono stati dimessi dopo poche ore. Ancora tutti da chiarire i motivi della lite.