"Ho lasciato il cadavere nel campo, l'hanno bruciato e hanno rubato la borsa"

Stefania Crotti non sarebbe stata uccisa a martellate, ma morta accidentalmente nel corso del litigio scatenato con Chiara Alessandri, nel suo garage, che l'avrebbe solo spintonata contro il muro. Niente di più: così come non sarebbe stata lei, l'unica accusata di omicidio, ad aver bruciato il corpo. Lei l'avrebbe solamente seppellita in campagna, insieme a un martello, una pinza e la borsa della donna: chi ha fatto sparire la borsa, potrebbe allora anche aver bruciato il corpo.

E' questa in estrema sintesi la versione di Alessandri, la 43enne di Gorlago che è stata interrogata dal Gip per la convalida del fermo. Assistita dal suo legale, Alessandri ha ricostruito la vicenda dal suo punto di vista. Negando, per il momento, di aver mai colpito Crotti con un martello, né tanto meno di aver bruciato il corpo.

I risultati dell'autopsia

Alcune sue dichiarazioni però sarebbero già state smentite dalle prime indiscrezioni sull'autopsia, eseguita martedì, in attesa della relazione definitiva. In particolare, l'esame autoptico avrebbe rilevato diverse lesioni sul corpo di Stefania, forse addirittura una decina, e quattro di queste alla testa, compatibili con i colpi di un martello, o comunque di un pesante oggetto contundente.

Non è stato però possibile verificare come sia stata uccisa: nei prossimi giorni si vaglierà anche l'ipotesi di una morte per soffocamento da fumo. Un'ipotesi inquietante: se confermata, significherebbe che Stefania Crotti è stata data alle fiamme quando era ancora viva. Decisivo in sede di indagine potrebbe essere anche il ritrovamento della borsa della donna.

L'interrogatorio di Alessandri

Sempre nell'interrogatorio, Alessandri ha negato nuovamente di aver premeditato il delitto. Nessuna volontà di uccidere, ha spiegato: avrebbe voluto incontrare Crotti solo per chiarire la propria posizione, lei che era stata l'amante del marito la scorsa estate, prima che Stefania e Stefano Del Bello tornassero di nuovo insieme. Ma ci sono tanti elementi che fanno pensare. Anche quel messaggio, inviato al suo complice ignaro: “La festa è andata bene”. Inviato pochi minuti dopo la morte della donna.